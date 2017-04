Wallace, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Radio del finale di stagione biancoceleste: "Sono molto contento di questi ragazzi che sono venuti qui per noi. Lazio? La squadra sta bene, abbiamo sempre e solo un pensiero: quello di vincere e giocare bene. Il gruppo è unito e si trova bene. Vogliamo tornare a vincere subito, siamo una grande squadra e vogliamo vincere sempre. Sappiamo che contro il Palermo sarà importantissimo prendere i tre punti, faremo di tutto per farlo. Derby? Ora pensiamo al Palermo, è quella la partita più importante per ora poi ci penseremo. Sono contento di quello che sto facendo, quando gioco gioco sempre per aiutare la squadra".