Amici e rivali per una maglia. Wallace e Hoedt in casa Lazio giocheranno contro l'Udinese, come riporta la Gazzetta dello Sport: De Vrij non sarà disponibile con tutta probabilità per preservarlo per il derby di Coppa Italia contro la Roma. A quel punto si aprirà il ballottaggio proprio per la stracittadina: a fianco di De Vrij uno tra Wallace e Hoedt si candida per il posto da titolare per la gara più sentita nella capitale.