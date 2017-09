Dopo la vittoria di domenica contro il Verona e dopo il successo contro il Vitesse nella prima giornata di Europa League, la Lazio torna in campo all'Olimpico, per la sfida valida per la seconda giornata contro i belgi dello Zulte-Waregem, per confermarsi anche in Europa e trovare i tre punti che la condurrebbero al primo posto del girone, in attesa di Nizza-Vitesse. La squadra di Simone Inzaghi, inserita nel gruppo K, gioca contro i vincitori della coppa belga, pesantemente sconfitti proprio da Balotelli e compagni nella prima giornata. Si tratta della prima sfida in assoluto tra capitolini e belgi: problema difesa per la Lazio, che potrebbe chiedere gli strordinari a Radu, Patric e Luiz Felipe, mentre Immobile, Milinkovic-Savic e Lulic non partiranno titolari, per lasciare spazio a Caicedo, Di Gennaro e Murgia e riposarsi in vista del campionato. Probabile esordio per Nani, che dovrebbe entrare a partita in corso nella ripresa: il portoghese ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a mettere minuti sulle gambe. Nello Zulte c'è l'italiano Leali in porta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luis Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto, Caicedo.



Zulte Waregem (4-3-3): Leali; De Fauw, Baudry, Heylen, Hamalainen; Derijck, De Pauw, Doumbia; Coopman, Leya Iseka, Kastanos.