E ora? Dove può arrivare la Lazio di Simone Inzaghi? Sotto l'Inter, mormorano i tifosi della stessa su Twitter (con un certo atto di fede, comunque, c'è da ammetterlo). Macina record Inzaghi, contro l'Udinese si prende la terza vittoria di fila, 13 gol fatti, l'ennesima striscia positiva. E chiude virtualmente il girone d'andata in pompa magna, con record di punti e gioco cristallino. Riscoprendosi più bella e lunga, perfino in panchina: Nani fino ad ora era considerato un simpatico omaggio di Mendes (presente in tribuna, vera e propria eminenza grigia, ma comunque elegante, molto), e invece forse ha qualcosa da dare. Due reti in 3 giorni, per ora, con uno sguardo al Mondiale. E Felipe Anderson? Riparta dall'estate: lucido, tirato a lucido, bello da vedere. Francamente me ne infischio, di dove potrà finire questa Lazio: a conti fatti lo sa solo Dio, e Inzaghi spera di intuirlo.



Ma so che ha una certezza: i suoi tifosi si stanno divertendo. Capisco che sia retrò, un po' decadente magari, pensare a questo. Ma il succo del calcio, stringi stringi, dovrebbe proprio essere il divertimento di chi lo guarda. Certo, il vero tifoso sta vicino alla squadra anche nei momenti duri, e questa Lazio ne ha passati molti. Ma forse, in fondo in fondo, il perfetto compimento della missione del calcio sta proprio nel divertimento. Questa squadra si diverte, sembra quasi spassarsela a giocare. E a far segnare: ieri tutti invocavano il gol di Felipe Anderson dalla panchina, quasi fosse una specie di rito magico. Se lo dici succede: e Felipe Anderson ha segnato. Se lo dici succede: la Lazio continui a far divertire. Poi tutto il resto lasciatelo alle statistiche, ai numeretti, ad aprile-maggio. Per ora chi vuol essere lieto sia. Con la certezza che, continuando così, i numeri seguiranno a ruota, i numeri serviranno questa Lazio, i numeri la consacreranno. Beati i tifosi dell'Inter, che su Twitter credono fortemente di finire sopra la Lazio. Per carità, il calcio è un atto di fede. Ma è soprattutto divertimento. E adesso diteci, cari amici, chi si sta divertendo di più?