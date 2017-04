Brutta, veramente: la Lazio peggiore della stagione fa suo l'antipasto di derby grazie ai cambi di Inzaghi (e il derby?). Ma è una Lazio che fa arrabbiare, che sa soffrire: vince grazie ai suoi alfieri migliori, incrociando le dita ad ogni caduta storta (e il derby?) Felipe Anderson fa una magia che trasforma in oro un primo tempo involuto e opaco, Immobile fa 20 gol stagionali e si conferma il miglior acquisto stagionale (e il derby?) Come Inzaghi: leva Hoedt (forse non il peggiore della retroguardia, ma la reazione era più che evitabile) e mette Lukaku che mette lo zampino nel secondo gol e regala vivacità e solidità. Ma azzecca il cambio più difficile: toglie Felipe Anderson e mette Lombardi. Ecco, proprio il fresco di rinnovo ex Primavera entra benissimo in gara, e, piccolo particolare, confeziona il patatrac del Sassuolo (e il derby?) Brutta, ma ora più scapigliata che mai la Lazio può pensare al derby, godersi l'aria di Roma che cambia consistenza, le parole che cominciano a pesare. Tutti nell'attesa di una partita che ha un senso profondo per l'intera città. E il derby? Non lo senti già nell'aria?