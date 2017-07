"Porta nuovi compratori" is the New "ora arrangiati" . Lotito ai microfoni dei cronisti presenti ad Auronzo di Cadore ha lanciato un chiaro messaggio a Keita (e alla Juventus). E recita più o meno tra le righe: noi abbiamo accettato le offerte, tu no. Ma ora, caro Keita, devi portare le offerte. Il riferimento a Pandev non è casuale: il macedone rimase ai margini della squadra. Non ci saranno altri casi Pandev, dice Lotito: tra il non detto di può intuire anche qualche se. Se tutto andrà per il verso giusto. Il verso giusto per la Lazio e Lotito è risolvere anche il problema Keita: come? Venderlo, alla condizioni della Lazio, è la soluzione che ha in mente Lotito. Pandev, è quel che deve avere in mente Keita, se non dovesse portare offerte. La Lazio si sente dalla parte della ragione: le offerte c'erano, tra cui quella del West Ham, confermata. E il pallone bollente passa ora tra i piedi di Keita, che già comincia a sentire l'aria dell'ultima ora di libertà. Come direbbe un cantante, di sentire la stessa aria di un secondino non gli va. E non bastano pizzini a forma di tweet ad evadere da una situazione che è arrivata proprio dove Lotito voleva: al braccio di ferro. E al tutti contro Keita. Certo, non si doveva arrivare fino a qui, dicono, una società seria non lo avrebbe permesso, obiettivo. Qui dove? Nella situazione ottimale di venderlo senza troppi rimpianti. Con la doverosa premessa. "Porta tu le offerte" is the New "ora arrangiati, se riesci" . Chiama la mammina, chiama la Juventus, sembra dire Lotito. Che, a margine, confessa candidamente di essersi disintossicato in due anni senza dichiarazioni. Dopo Biglia, ora Keita: a furia di fare braccio ci ferro, oltre che disintossicato, a Lotito verrà un braccio così. Capace di buttare giù, dopo quella del Milan, anche la strategia della Juventus, e scusate se è poco.