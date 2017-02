La verità è che alla Lazio non piace abbastanza vincere facile. Posto che ad Empoli non si vince facile (soprattutto le grandi faticano eccome), assodato che la Lazio non ci vinceva da un gol di Tare (ben più di 10 anni fa), la Lazio ha dimostrato per l'ennesima volta di sguazzare felice nella complicazione. Prima ha impiegato un intero tempo a dimostrare con scienza che in effetti è vero, sotto porta si fatica a concretizzare (almeno cinque palle gol erano alla portata di tutti), poi nella ripresa è andata in scena la lectio magistralis dal titolo. Come complicarsi la vita, e poi risolvere. Prima prende gol con una perla rara per efficacia e potenza, poi pareggia alla prima palla sporca in area, come se in effetti fosse la cosa più semplice del mondo, come avranno fatto a non pensarci prima. La vittoria della Lazio contro l'Empoli si regge sulle spalle di Biglia, che si danna per tenere su la squadra, anche quando i suoi compagni si affloscerebbero magari sul gol titanico subito. La vittoria della Lazio si regge sulle scelte di Inzaghi, che sul protezionismo del gruppo ha fatto la sua fortuna, e ne coglie i risultati, perché sotto il settore dei tifosi della Lazio questo è un gruppo compatto, che si diverte, che ha un po' di sorriso dopo il pareggio sconfitta contro il Milan. La verità è che l'ingresso di Keita in qualche modo ha ristabilito una qualche legge del karma, il suo gol ha perfino fatto sorridere Djordjevic, il primo ad abbracciarlo nonostante un anno veramente duro, complicato. La verità è che la Lazio ha costruito il suo cammino su queste vittorie. Ma non le piace abbastanza vincere facilmente. Preferisce così, e forse è una questione di genetica. Preferisce così, e c'è più gusto, più gruppo, più nel gesto di un abbraccio dopo il gol Radu Inzaghi, e nella danza sotto la curva. C'è più gusto così. È più da Lazio.