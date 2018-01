Milinkovic, ma quanto vali? La Lazio festeggia con una manita pazzesca per tasso di qualità e difficoltà la prima in casa del 2018. Ha il miglior attacco del campionato, il miglior gioco della Serie A, forse i migliori tenori individuali. Ma la prima pagina la strappa Sergej Milinkovic-Savic: è lui l'uomo del momento in casa Lazio. Fa sembrare tutto facile: la staffilata che riporta la Lazio in vantaggio è un replay speculare rispetto al gol dell'andata. Fa sembrare tutto incredibilmente bello: il secondo gol, la delizia servita da Leiva lo fa salire in cattedra. La Lazio stupisce: questo era lo stesso Chievo che ha fermato sullo 0-0 Napoli e Roma. E all'Olimpico la manita è firmata Milinkovic x2. E sembra il doppio più forte, più prestante, più tecnico di tutti gli altri. Fa sembrare tutto più cool, perfino il 2018 in cui si giocherà ogni 3 giorni. Lui sembra uno che può giocare per 3 giorni, comunque, e sempre di suola.



VALORE - Quanto vale? Il cartellino del prezzo è in bianco, il rinnovo lo blinda, ma chi lo vuole dovrà alzare precipitosamente l'asticella. Partita dopo partita Milinkovic fa sorridere Inzaghi: se l'ombra sulla gara rappresentata dall'infortunio di Immobile ha un po' spiegazzato l'incipit del match, Milinkovic l'ha lucidato. Senza Immobile la Lazio fa 5 gol: questa è la prima risposta della squadra. Che non avrà rinforzi a centrocampo (Tare e Inzaghi hanno deciso di puntare su Bruno Jordao e Murgia per la mediana) e in attacco ha la coperta corta, cortissima: Caicedo è out, dovrebbe tornare in gruppo nei primi giorni della prossima settimana, Palombi è stato ceduto alla Salernitana in prestito. Quanto vale Milinkovic in questo preciso momento storico, e in assoluto? Adesso per Inzaghi è indispensabile: aiuterà a scardinare le difese avversarie, a partire dall'infrasettimanale contro l'Udinese. Russia 2018 potrebbe dare la definitiva impennata al suo valore: la sua Serbia crede tantissimo nelle sue giocate, nella sua qualità assoluta, tanto da preferirlo addirittura al commissario tecnico. Via Muslin, dentro Milinkovic. Troppo preponderante, dominante, assoluto il suo potere sul pallone e sul gioco: a volte sparisce dai radar per poi decidere il match. E poi Felipe fa il falso nueve e il vero 10: numeri d'alta scuola e lucidità, rischia di essere il miglior acquisto del 2018. Oltre a Nani: pochi minuti ma gol prelibato, non è detto che sia venuto solo a svernare. Le premesse per un 2018 biancoceleste ad alto tasso di divertimento ci sono tutte: ma la standing ovation all'uscita di Milinkovic dal campo dice tutto. Che per il pubblico presente questo tizio serbo dall'aria robotica vale più di 120 milioni. Forse il suo valore assoluto ancora non è definito, con una certezza però: all'estero per giocatori inferiori hanno speso infinitamente di più, in proporzione. Tutti in piedi, Milinkovic vale oro quanto pesa. E i 120 milioni, teneteveli pure. Il resto è mancia. Anzi, il resto, al di fuori dalla Lazio, è noia: ma l'avete vista Inter-Roma? Sicuri, che basti così poco per competere con questa Lazio?