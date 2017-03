Pensieri diversi e non potrebbe essere altrimenti per Antonio Conte e Slaven Bilic dopo la vittoria del Chelsea sul campo del West Ham.



L'allenatore italiano dichiara: "E' un grande passo in avanti. Sentire questo tipo di pressione è bello, ora dobbiamo continuare così". Gli fa eco Eden Hazard: "Magari non abbiamo giocato la miglior partita della stagione, ma ci siamo difesi molto bene e abbiamo meritato la vittoria".



Il croato, invece, ha affermato: "Il Chelsea è in testa per un motivo. Per batterli devi forzare qualche loro errore e non farne".