La Juventus entra nell’ultimo mese di trattative con parte del mercato ancora da completare. Prima del gong del 31 agosto,e la fisionomia dei bianconeri potrebbedove in caso di occasione di mercato arriverà un centrale per coprire la partenza di Bonucci. Gli arrivi a Torino, tuttavia, saranno necessariamente condizionati dalle partenze. Il problema non è economico bensì di spazio, sia in campo che fuori. Le liste di Serie A e Champions impongono infatti di cedere un calciatore ogni volta che ne arriverà uno nuovo perché al momento i bianconeri non hanno più spazio per i nuovi acquisti.