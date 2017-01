Da VivoPerLei

Fabiuz inter scrive:



La Milano calcistica sta lentamente risorgendo dopo gli ultimi anni pieni di continue umiliazioni, quali le continue eliminazioni dall'Europa.

Dopo questi periodi, finalmente, Inter e Milan stanno tornando quelle di un tempo, con i neroazzurri che la scorsa stagione hanno lottato a lungo per Champions e Scudetto, e con i Rossoneri che hanno vinto l'ultima supercoppa.

Ma andiamo ad analizzare i pilastri di questa crescita.

Inter:

Finalmente l'unica squadra mai andata in B ed unica italiana a fare il triplete ha una società seria e in grado di investire pesantemente sul mercato.

In più, dopo le vicende legate prima a Mancini (che per me sarebbe dovuto rimanere) e poi de Boer (che ha provato a modificare la formazione innumerevoli volte ma con scarsi risultati) ha trovato in Stafano Pioli un'ottima guida, capace di gestire con più tranquillità la squadra.

Milan:

Il Milan ha da anni una società seria, che però sta per essere rivoluzionata dall'arrivo dei cinesi, e grazie all'ottimo lavoro di Montella sta facendo una buona stagione.

Ma ce un punto che accomuna le due squadre di Milano: