Stare qui a scrivere da milanista di una Milano calcistica che sta letteralmente sprofondando non è facile, ma ci tengo comunque a provarci.

Guardando le statistiche di questo campionato, emerge che, dopo trentatré partite giocate, il Milan è la squadra tra le prime 9 in classifica con il peggior attacco, ma tra le squadre in lotta per l'Europa è la migliore per gol subiti.