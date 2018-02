Angel Di Maria in panchina per 90 minuti e il PSG che esce sconfitto dal Santiago Bernabeu per 3-1 con delle scelte tattiche da parte di Unai Emery quantomeno discutibili. E' questo il messaggio lanciato oggi sui social network dalla moglie del centrocampista argentino, Jorgelina Cardoso, che attraverso una storia su Instagram ha attaccato direttamente l'allenatore del club parigino.



"Gli sforzi, gli allenamenti extra, i gol, gli assist e il tuo miglior momento = panchina. E poi dicono che quelle che non capiscono di calcio sono le mogli dei giocatori. Forza Paris!". Un messaggio diretto ribadito più volte nel corso dell'anno e che ha trovato l'appoggio dopo la serata di ieri anche di altre protagoniste come la moglie del difensore brasiliano Thiago Silva, Belle, che sempre attraverso una storia su Instagram ha mandato a quel paese Emery: 'Tattica, Tattica? Cosa sarà la tattica? Vaff...".