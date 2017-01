La 19esima giornata di Serie A è alle porte, ecco allora le probabili formazioni per le vostre scelte al fantacalcio. Con dubbi, indisponibili e aggiornamenti in tempo reale.



CHIEVO-ATALANTA



CHIEVO – Sorrentino; Cacciatore/Frey, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Meggiorini, Inglese/Pellissier.



Ballottaggi: Castro dovrebbe farcela, anche Cacciatore verso il sì. Davanti solito ballottaggio.

Squalificati: –

Indisponibili: Sardo, Rigoni, Izco



ATALANTA – Berisha; Toloi, Caldara/Zukanovic, Masiello; Conti, Grassi/Migliaccio, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez.



Ballottaggi: Caldara in dubbio per febbre ma c’è ottimismo, Gagliardini a un passo dall’Inter.

Squalificati: –

Indisponibili: Kessie (C. Africa)



