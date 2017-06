È l’obiettivo della Juve per rinforzare la fascia in difesa, ma adesso nella trattativa per Matteo Darmian si è inserita anche l’Inter. I bianconeri a oggi restano comunque in vantaggio per l’esterno ex Torino. Un vantaggio molto ampio secondo le quote dei bookmaker inglesi che, come riferisce Agipronews, mettono i bianconeri in cima nella scommessa sulla squadra di Darmian a settembre. L’ipotesi Juve è data a bassa quota, 1,50 appena. Segue la conferma allo United, sui cui si punta a 2,90, mentre per il momento l’Inter è parecchio distante, a 11,00, assieme alla Roma. Si va addirittura a 26,00 per il Napoli, così come per il ritorno il Torino o il trasferimento al Milan.