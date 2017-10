PSG-Nizza avrebbe potuto essere molto meglio di quello che appare adesso. Non per i padroni di casa che sono sempre e comunque una portaerei quanto per i rivali, molto rimaneggiati con Seri fuori (ma non solo). L'handicap non è certo un'invenzione.



Bundesliga. Mainz-Francoforte mi dà la certezza che gli ospiti sono una corazzata in trasferta. Terzi in classifica per quanto riguarda i punti totalizzati fuori casa, incontrano una squadra da partite interne, che davanti al suo pubblico vince e perde pareggiando il minimo (una sola volta). Il gol del Francoforte mi pare ben giocato in una multipla.



Serie C, un solo match e a occhio e croce nemmeno così frizzante. Piacenza e Pisa di fronte, due squadre che segnano poco - nessuna delle due in doppia cifra - e subiscono poco, i toscani pochissimo: tre gol in dieci partite. L'under 2.5 sembra scolpito nel marmo di Carrara.



Chiudo con il Portogallo. Rio Ave-Sporting Lisbona è partita di alto bordo. La difesa dei padroni di casa regge soprattutto davanti ai propri tifosi e nonostante gli avversari siano una macchina da gol può fare un'altra bella figura.





I CONSIGLI DEL VENERDI'





PSG-Nizza 1/handicap (quota 1.44)



Mainz-Francoforte over 0.5 squadra ospite (1.35)



Piacenza-Pisa under 2.5 (1.60)



Rio Ave-Sporting Lisbona under 2.5 (1.75)





La quaterna vale 5.44 volte la posta.





