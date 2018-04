Le Wags della nazionale inglese di calcio sono in rivolta contra la Football Association. Il motivo? Il Mondiale di Russia, che sta creando non pochi problemi alle fidanzate e mogli dei calciatori che prenderanno parte della spedizione russa agli ordini di Gareth Southgate.



Le capofila Ruby Mae, Katie Goodland e Rebekah Vardy, fidanzate e mogli di Dele Alli, Harry Kane e Jamie Vardy si stanno lamentando in primis perchè il costo dell'intera spedizione è a carico delle fidanzate e sarà di almeno 11mila euro a testa. Inoltre il ritiro inglese sarà blindato, le Wags risiederanno in un hotel diverso da quello dei calciatori e a 30 minuti di distanza col divieto di vederli il giorno prima delle partite. La guerra è aperta, chi la spunterà?