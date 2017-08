In un mercato ricco come non capitava da anni e con acquisti altisonanti,. I dubbi sulla capacità del giocatore ivoriano classe '96 di imporsi dopo un'annata molto importante all'Atalanta erano più che legittimi, vista la giovane età ed essendo quella rossonera una squadra nuova e ancora in costruzione. E invece,di questa finestra di mercato.rossonero.sulle qualità tecniche e caratteriali del ragazzo; un papabile leader tecnico in attesa che nel delicato ruolo di playmaker faccia la sua apparizione quel Lucas Biglia frenato da un guaio muscolare che lo rimetterà a disposizione soltanto a settembre. Sembra definitivamente messa alle spalle anche la delusione per l'assegnazione della maglia numero 19, poi finita sulle spalle di capitan Bonucci. Un numero che rappresenta molto a livello personale per Kessie, che è però ripartito con ancora maggiore slancio.- Protagonista nel pre-campionato, subito una certezza nei turni preliminari di Europa League contro Craiova e Skhendija e alla prima di campionato col Crotone., i titolari ad oggi come mezzali. Nell'estate dei Bonucci, dei Conti, dei Biglia e degli André Silva, il vero affare ad oggi si chiama Franck Kessie.