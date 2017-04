Nel giorno della promozione in Serie B del Foggia, un centinaio di ultras del Lecce, secondo nello stesso girone C di Lega Pro, incappucciati, hanno assaltato il pullman dei supporter dell'Ideale Bari, una squadra di seconda categoria. Secondo il Quotidiano di Puglia, si è trattato di un agguato: dalle campagne è arrivata una banda di tifosi che sventolava bandiere giallorosse, ha bloccato il mezzo e aperto lo sportello con un piede di porco. I baresi scesi da pullman sono stati aggrediti, nonostante la scorta di due pattuglie dei carabinieri. In tutto sono sei i feriti, dei quali uno, colpito da un sasso alla testa, è stato curato per il trauma cranico riportato.