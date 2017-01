Prima al passaggio alla Reggiana, con dirottamento in prestito agli Hamrun Spartans, club di prima divisione maltese. Poi il ritorno in Italia e la rescissione di contratto con il club italiano. Per Christian Maldini, primogenito del grande Paolo, leggenda del Milan, si era presentata una nuova occasione: il Lecco. Prima di tesserarlo, però, il club lombardo voleva vederlo da vicino, una sorta di provino per convincere il tecnico Bertolini.



Maldini jr ha detto sì, convinto di poter dire la sua in Serie D, al fianco di Mattia Locatelli, fratello di Manuel. Ieri era atteso al campo De Coubertin, il difensore non si è presentato, disertando il provino. Queste le parole del suo procuratore: "Questa settimana non può". Potrà nei prossimi giorni?