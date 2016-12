Il presidente della Lega Serie B Andrea Abodi, in un'intervista a Radio Sportiva, ha dichiarato a proposito del boxing day: "Giocare durante le feste di Natale è ormai una tradizione, e anche se qualcuno come il presidente Tavecchio non ne ha ancora capito il senso noi proseguiremo anche nei prossimi anni. I numeri ci danno ragione, e non abbiamo avuto alcun problema con i giocatori: il calendario l'abbiamo concordato con loro".