Sit-in e protesta degli ultras davanti alla Lega Calcio in Via Rossellini in una giornata decisiva a Milano per l'assegnazione dei diritti TV per il triennio 2018-2021, nella prima riunione dell'età Malagó, assente perché in Corea per le Olimpiadi invernali. Striscione a firma Ultras Tito Cucchiaroni: "Senza noi valete niente, il calcio è zero senza la sua gente". Tutti presenti invece i responsabili delle società, Fassone, Marotta e De Laurentiis in primis.



IL RUOLO DI MEDIA PRO - Atteso un rilancio da parte dell'agenzia spagnola MediaPro ma la partita resta aperta almeno fino a metà febbraio, con la possibilità di un nuovo bando. MediaPro potrebbe avanzare due proposte economiche, valide fino al 16 febbraio: una aderente al bando, per la produzione delle singole partite del triennio 2018/21 da rivendere ai vari operatori di ogni piattaforma con gli stessi prezzi. L'altra, di sei anni per il canale tematico della Lega, rivendendo non solo le partite, ma anche altri contenuti. Se la Lega non dovesse assegnare i diritti tv a MediaPro, lanciando quindi un nuovo bando, potrebbe rimettere in corsa Sky, Mediaset e altri operatori, allungando i tempi almeno fino a marzo.



IL PROGRAMMA DI GIORNATA - Assemblea di Lega per le società di Serie A per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:



1. Verifica dei poteri;

2. Esito trattativa privata Pacchetto Global;

3. Invito ad Offrire diritti audiovisivi per le dirette a pagamento sul territorio

italiano per il periodo 2018-2021;

4. Comunicazioni.