Toni Iwobi risponde a Mario Balotelli. Il neosenatore leghista ha dichiarato: "Balotelli è un ragazzo viziato, le sue parole e le relative polemiche non mi interessano. In Italia ci sono problemi molto più importanti di questa diatriba. Balotelli non si rende conto di essere un personaggio pubblico. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato. Per il resto preferisco ignorarlo. Per favore, non parliamo di questa cosa, non voglio rispondere a Balotelli, è una polemica senza senso. In queste ore mi stanno chiamando in tanti, ma non mi interessa rispondergli. Sarà un bravo calciatore, come io sono un buon tifoso di Atalanta e Inter, ma per il resto non commento".