Queste le variazioni, girone per girone, al programma della Lega Pro dei giorni 25-26 febbraio prossimi:



GIRONE A

Piacenza - Pistoiese - 26 febbraio ore 14.30 (e non 20.30)

Robur Siena - Racing Roma - 25 febbraio ore 14.30



GIRONE B

Alessandra-Tuttocuoio - 26 febbraio ore 16.30 (e non 20.30)

Lupa Roma - Lucchese - 26 febbraio ore 16.30 (e non 14.30)

Fano - Reggiana - 25 febbraio ore 14.30

Feralpisalò - Parma - 26 febbraio ore 16.30 (e non 18.30)

Forlì - Gubbio - 25 febbraio ore 14.30



GIRONE C

Cosenza - Unicusano Fondi - 25 febbraio ore 14.30 (e non 18.30)

Monopoli - Fidelis Andria - 26 febbraio ore 14.30.