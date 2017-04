Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio, e Sergio Leoni, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore, “per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2016 al tesserato Iodice Giuseppe, nonché i premi contrattuali lordi scaduti al 31 dicembre 2016 dovuti a diversi tesserati e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati”.

A titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria, è stata deferita anche la società.