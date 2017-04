Dalla prossima stagione gli over 23 in Lega Pro potrebbero scendere da 16 a un livello fra 6 e 8, in nome della riduzione dei costi: è l’ipotesi formulata ieri dal presidente Gabriele Gravina nel corso dell’assemblea delle società. «In assenza di risposte relative alla Legge Melandri che assicurino maggiore certezza finanziaria – ha detto Gravina – l’unica strada da percorrere è la riduzione dei costi. Stiamo lavorando sulla politica degli over e sul progetto delle valorizzazioni». La Lega Pro si chiede infatti se sia giusto «valorizzare circa 400 atleti che arrivano dalle leghe maggiori a fronte di un costo che parzialmente è pagato dalle società di appartenenza che vogliono valorizzare i calciatori, ma che in realtà è in capo alle nostre società e che impediscono la valorizzazione di giovani del proprio settore giovanile». Da qui anche l’idea di rivedere al rialzo il premio per le società di serie inferiore.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è stato nominato Luigi Ciampoli, componente del Comitato Etico, che subentra a Luigi Curatoli (che lascia per motivi di lavoro). Nei suoi 49 anni di carriera, Ciampoli ha quasi sempre rivestito il ruolo di Pubblico Ministero, entrando in magistratura nel 1965.