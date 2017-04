Il Foggia deve rimandare la festa promozione al termine della 35esima giornata di campionato. I rossoneri infatti vincono di misura contro la Reggina in casa, ma contemporaneamente il Lecce pareggia, in 10, con il Matera in trasferta restando a -8 con tre gare ancora da giocare. La Serie B resta a un passo per la squadra di Stroppa che probabilmente festeggerà a Fondi nel prossimo turno. Questi i risultati del pomeriggio:



Akragas-Casertana 1-0

Andria-Fondi 0-1

Foggia-Reggina 1-0

Matera-Lecce 1-1

Messina-Melfi 3-4

Paganese-Vibonese 1-1

Taranto-Monopoli 0-1

Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1