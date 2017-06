Parma e Alessandria si candidano per la finale play off di Lega Pro e poi, a centrare il sogno promozione, saranno i gialloblu. Lo dicono gli scommettitori e lo confermano le quote alla vigilia delle semifinali, che partono domani. Saranno gli emiliani a scendere per primi in campo, contro il Pordenone: la squadra allenata da Roberto D’Aversa è sia la favorita nella scommessa su chi sarà promosso (a 2,25) ma è in vantaggio anche nelle quote sulla partita di domani. Anche i precedenti aiutano: la vittoria del Parma (che ha battuto il Pordenone nei due scontri diretti nel Girone B della Lega Pro) è data a 2,25 e vorrebbe dire qualificazione visto che le semifinali si giocano a partita unica. Si punta a 3,30 sul pareggio, il blitz del Pordenone è dato a 3,60. Per i friulani andare fino in fondo e poi salire in A, pagherebbe 7,50. Dopodomani tocca invece ad Alessandria e Reggiana ed è netto l’orientamento degli scommettitori anche in questo match: il successo dei piemontesi è piazzato a 1,95, la Reggiana è data a 3,65. L'X è un esito offerto a 3,25. Quanto alle quote promozione, l’Alessandria è la seconda favorita, dietro il Parma, a 2,85, per i reggiani la Serie B è una missione da 6,00.