Il presidente degli arbitri, Marcello, ha parlato così dopo l'incontro con i rappresentanti della Lega di A: "È stato un incontro cordiale, ho espresso la mia opinione sui possibili candidati., magari dopo che la Lega ha sentito tutte le parti può esprimere la sua opinione e può provare a convincere tutti a supportare un solo nome.. Serve un presidente federale forte, che abbia il supporto di tutti, perché il lavoro da fare è importante. Credo che non si possano prendere in considerazione candidature esterne, non c'è il tempo. Serve un nome che esca da queste coalizioni, che sia da tempo nel calcio".Queste le parole di Renzo, numero uno dell’Associazione degli allenatori, dopo il confronto con i rappresentanti della Lega di Serie A: “Ho ascoltato le parti, eravamo contrari a questa crisi al buio. Stiamo cercando una quadra, difficile farlo con tre candidati. Ci hanno chiesto “se ci fosse un candidato della Lega di Serie A con l’appoggio della lega Dilettanti voi che fareste?“. Vogliamo vedere le persone, l’affidabilità, la capacità.. Io ero tra quelli che aveva previsto questo scenario, una crisi del genere c’era bisogno di essere gestita. Non so se la Lega di Serie A proporrà un candidato. Noi siamo in una posizione interlocutoria. In tutti i colloqui che abbiamo fatto abbiamo trovato posizioni rigide e questo non va bene. Confermo che l’assoallenatori vota Tommasi. Le riunioni che abbiamo fatto in questi giorni sono state infruttuose, contano i programmi e non la rigidità.Anche Damiano Tommasi ha parlato in vista delle prossime elezioni: "Mi sono candidato, ma sono pronto a farmi da parte in presenza di un altro candidato valido. Mancini ct? Per ora è presto, ma Di Biagio può restare in carica" ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).Altra giornata di incontri in. Il primo, questa mattina, è stato tra il presidente Lnd, Cosimo, e la delegazione della Lega Serie A composta da Tavecchio, Marotta, Fassone, Lotito e Cairo. Ecco le parole di Sibilia dopo il vertice: "Abbiamo incontrato la delegazione della Lega Serie A, credo sia stato un incontro molto positivo.".Intanto,: "Il consenso all'unanimità dei presidenti dei club di Lega Pro al mio programma e alla candidatura è un motivo di orgoglio per la nostra Lega ed è la dimostrazione che in questi due anni è stato fatto un lavoro di condivisione e partecipazione. Il messaggio che emerge è che, quando si fa squadra, si vince assieme e spero che possa essere di buon auspicio per il confronto elettorale in Federazione.".