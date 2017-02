Di seguito il comunicato con cui la Lega Serie A comunica la convocazione di un'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.



In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea Ordinaria della Lega Serie A è convocata per Lunedì 20 febbraio 2017 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, Via Rosellini 4 - alle ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 15.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente



ORDINE DEL GIORNO



1. Verifica dei poteri;



2. Approvazione verbale Assemblea 19 dicembre 2016;



3. Comunicazioni del Presidente;



4. Elezione del Presidente della Lega;



5. Elezione del Vice Presidente della Lega;



6. Elezione di nove Consiglieri di Lega;



7. Elezione di due Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;



8. Elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della Lega, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti dello stesso.