La Lega Serie A ha deciso di dire sì alla richiesta del Napoli di giocare le ultime due partite del campionato in contemporanea con la Juventus. In un primo momento il club del presidente De Laurentiis aveva chiesto di poter scendere in campo allo stesso orario dei bianconeri per le ultime quattro giornate, mentre il regolamento lo prevedeva solo per l'ultima. Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, in programma per la 37esima giornata, si dovrebbero giocare così entrambe alle 20.45 di domenica 13 maggio.



CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, la Lega valuta dei "blocchi" di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo. Dopo il prossimo weekend saranno pianificati orari e programmazione televisiva di questo finale di stagione.