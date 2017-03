Il presidente reggente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui il nostro inviato Daniele Longo: "Piano piano le squadre si stanno parlando anche se le differenze sono marcate. Spero che da qui al 18 aprile, termine ultimo segnato dalla Federazione per le nuove cariche, si trovi un'intesa anche se i veri temi riguardano governance e statuto. Figure per la presidenza? Galliani non ha dovuto ufficializzare la sua candidatura, o non candidatura, perché non si è parlato di possibili candidati ma solo della riforma dello statuto. C'è il rischio concreto di un commissariamento. Via il 13 agosto? Ne parleremo nelle prossime riunioni. Oggi i presidenti hanno parlato solo di statuto e governance. Io per il futuro della Lega? Vivo questo momento dove fungo da Presidente. Svolgo queste funzioni fino al 18 e non è una bella cosa quando una società perde gli organi direttivi. Spero che i club riescano a trovare accordo su governance e su nomine. Abbiamo aggiornato l'assemblea al 13 di aprile alle 12, salvo anticipo e per questo resta aperta. Io come mediatore tra i due fronti? Sono a disposizione per quel che Tavecchio e i club chiederanno. Se vorranno fare tra di loro, sarò comunque qui. Ripartizione delle risorse? Quando parlo di governance e statuto, si parla ovviamente anche di articolo 19. "Molto" contrastanti? Non so se siano molto o poco ma restano contrastanti".