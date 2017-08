Garitano, allenatore del Leganes, ha parlato a margine della partita vinta dalla sua squadra contro l'Alaves nella prima giornata di Liga: ''Per noi ogni punto è molto importante. Ogni vittoria è fondamentale per la permanenza in Liga. È stata una partita decisa dai dettagli. Mi è piaciuto moltissimo l'inizio, ma dobbiamo mantenere maggiore continuità. Dobbiamo evitare troppi errori se vogliamo essere competitivi in Liga''.