Il terzino sinistro di proprietà del Villarreal, ma ora in prestito al Leganes, Adrian Marin, ha parlato al quotidiano spagnolo As delle voci che la scorsa estate lo davano vicino al Barcellona: "Per me era un'onore, perché signifava che stavo lavorando bene. Però oltre a quello che era uscito sui giornali non successe molro di più. A gennaio mi voleva il Marsiglia, ma ho parlato col Leganes che mi ha confermato l'intenzione di tenermi e quindi sono rimasto".