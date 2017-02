Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, ha parlato della partita di Fa Cup che ha visto le Foxes sconfitte dal Milwall, che ha giocato parte del match in inferiorità numerica: ''Sono molto deluso. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, così così, all'inizio del secondo fino a quando non siamo andati in superiorità numerica. Dopo hanno giocato meglio di noi, con più voglia e cuore e meritato di vincere. Era una grande opportunità per noi ma abbiamo perso all'ultimo minuto. Possiamo imparare molto da questa sconfitta. Dobbiamo reagire al più presto possibile. Siamo meglio del Millwall ma il Millwall ha meritato di vincere''.