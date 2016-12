Quella del Leicester è stata sicuramente la favola più bella di tutto il 2016. Claudio Ranieri è riuscito nell'impresa di conquistare il titolo di campioni d'Inghilterra, da neopromossa in Premier League, per la prima volta nella storia del club. Un'impresa coronata grazie a spirito di sacrificio, abnegazione e, perchè no, anche un pizzico di fortuna, ma che ha letteralmente stregato non solo la città delle midlands orientali, bensì il mondo intero. Emozioni uniche che sono rimaste nella storia, così come quelle magiche 48 ore che hanno accompagnato i cittadini di Leicester al coronamento di un sogno e che possiamo rivivere in questo documentario girato da Mauro Meconi.