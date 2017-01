Campioni in carica contro chi è in testa alla classifica, il miglior tecnico dell'anno per la Fifa contro il miglior manager degli ultimi tre mesi in Inghilterra. Leicester-Chelsea, Ranieri vs Conte: alle 18.30 la Premier League regala un match tutto made in Italy. Da una parte le foxes che dopo un anno da sogno sono tornate alle realtà della lotta per non retrocede, dall'altra i blues che dopo aver regalato, fermando il Tottenham la scorsa stagione, l'aritmetica per il titolo proprio agli uomini di Ranieri si sono ritagliati un ruolo da protagonista.



Ranieri riabbraccia Vardy dopo le tre giornate di squalifica, Conte deve fare a meno di Diego Costa, out ufficialmente per problemi alla schiena (ma i rapporti sono tesi tra i due). Ranieri per salvarsi, Conte per tornare a volare: Leicester-Chelsea.