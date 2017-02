Claudio Ranieri sacked! Unfortunate news I think! Wonder how I'd feel if I was a Leicester player right now. Could I have done more — Ian Wright (@IanWright0) 23 febbraio 2017

Is that it then? Has the game officially gone?? #Ranieri — Alan Smith (@9smudge) 23 febbraio 2017

Ranieri sacked just 298 days after winning the Premier League.



Meanwhile, 4,688 days after winning the title.. pic.twitter.com/jEnsorXLFd — @ManUtd_HQ (@ManUtd_HQ) 23 febbraio 2017

The Ranieri sacking is the most shameful dismissal I've ever seen in Football. — Bonkaz (@Bonkaz) 23 febbraio 2017

Had Mr Ranieri at Roma.Fantastic person,coach,manager and friend.Learned so much from him as a player and person.Nicest man, hardest worker — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 23 febbraio 2017

. Ma quello che è stato scritto non verrà mai dimenticato, non basta un esonero per cancellare quello che Claudioha fatto con ile per il Leicester. Da una parte una società che ha lasciato da parte le emozioni e ha ragionato sulla base dei risultati di questa stagione, dall'altra i tifosi che non concepiscono l'allontanamento dell'italiano, architetto di un sogno ancora vivo negli occhi di tutti e scolpito nella storia del calcio.- I tifosi si sono schierati con Ranieri, per il quale è stato fatale il 2-1 in casa del Siviglia nell'andata degli ottavi di Champions League. "Indimenticabile", "Inconcepibile", "Esonerato Ranieri 298 dopo aver vinto un titolo. Wenger è all'Arsenal dopo 4.688 giorni dopo aver vinto l'ultimo titolo", queste le reazioni social. Anche Riise, Ian Wright e Alan Smith, tutti dalla parte del tecnico.- Anche una leggenda delle Foxes come Gary Lineker, che lo attaccò al suo arrivo, ringrazia su Twitter in italiano: "Grazie mille per tutto, Claudio". Poco prima, in inglese, sempre con un cinguettio: "Dopo tutto quello che Ranieri ha fatto per il Leicester, licenziarlo è inspiegabile, imperdonabile e triste"