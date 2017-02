11.00 - Mancini al Leicester per il dopo-Ranieri? Al momento la pista sembra fredda: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com infatti l'allenatore avrebbe confermato la sua presenza domani al programma televisivo 'Ballando con le stelle'.



Il ciclone per l'esonero di Claudio Ranieri non è ancora del tutto superato, ma per il Leicester non c'è tempo da perdere: occorre trovare subito un sostituto e i Foxes sembrano intenzionati ad affidarsi nuovamente a un tecnico italiano.



CONTATTO CON MANCINI - Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK infatti la dirigenza del Leicester avrebbe effettuato un primo sondaggio in queste ore con Roberto Mancini: non una trattativa formale, ma un contatto per capire se l'ex allenatore dell'Inter (che ha anche indossato la maglia del Leicester nel 2001) sia interessato all'ipotesi. Non solo Mancini però, avviato il casting e altre possibilità per i Foxes: tra queste anche un altro ex interista, Frank de Boer. Novità potrebbero arrivare già in giornata: alle 13 inglese è stata indetta una conferenza stampa, nella quale potrebbe anche essere annunciato il successore di Ranieri.