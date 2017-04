La stagione positiva dell' Anderlecht ha messo in mostra ottimi elementi e infatti non ci sarebbe solo Tielemans sul taccuino delle squadre inglesi. Secondo la stampa britannica il Leicester City ed il Crystal Palace si sfideranno sul mercato nella prossima estate per acquistare Kara Mbodj difensore centrale senegalese classe 1989 in forza all' Anderlecht. Il giocatore valutato circa 7 milioni di Euro ha già dichiarato che sarebbe un sogno giocare in Premier League.