Claudio Ranieri via dal Leicester. La notizia dell’esonero ha colto di sorpresa i tifosi ma non i bookmaker inglesi, che ormai da settimane avevano fatto scattare l’allarme rosso per il tecnico delle Foxes: dopo il ko in Fa Cup con il Milwall, pochi giorni fa, aveva fatto scendere a 1,50 l’addio dell’allenatore, alla vigilia della sfida di Champions, poi persa, con il Siviglia. Al posto di Ranieri, ora, i quotisti chiamano Roberto Mancini, partito a 18,00 e “tagliato” subito a 2,50 dopo il gran numero di giocate. L’ex tecnico dell’Inter è in vantaggio su Nigel Pearson, per ora lontano a 9,00, poi c’è Alan Pardew a 11,00.