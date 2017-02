I would like to thank Claudio for everything he's done for Leicester City Football Club, and for me personally. He deserves massive respect and huge credit for what he achieved here with us. Thanks boss. Un post condiviso da Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) in data: 24 Feb 2017 alle ore 12:58 PST

Sì, perché anon è stato tradito alcun amore, ma un sogno, quello che aveva costruito con tanto lavoro, sudore, e anche un pizzico di fortuna, che non fa mai male, Claudio. "Nellaun maestro italiano porta un gruppo di, le foxes, alla vittoria in un campionato pieno di squali affamati...": unaquella degli uomini vestiti in blu, finita nella maniera più brutta e, forse, più epica. Il tradimento degli uomini più fedeli che hanno pugnalato alle spalle il loro maestro.- Il Times questa mattina ha scritto i nomi dei traditori: Albrighton, Morgan e, soprattutto, la coppia Vardy-Schmeichel, l'attaccante e il portiere, il bomber e l'estremo difensore che hanno messo gol e mani per portare a casa la Premier League la scorsa stagione. I 4 hanno parlato con il proprietario Vichai Srivaddhanaprabh chiedendo l'esonero del tecnico.c'è ci ha ringraziato Claudio come Mahrez, parole vere di chi sa che deve tutto all'ex Juventus, Inter e Roma , di chi sa che è diventato un calciatore vero grazie all'esperienza dell'italiano. Poi c'è chi come Kasperha detto la sua su Instagram, ringraziando a sua volta il suo ex manager. Ma, una volta uscito il suo nome nella lista dei traditori, il popolo del web si è scatenato, paragonando il danese a un serpente.