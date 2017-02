Il giorno dopo l'esonero da parte del Leicester, è arrivato il commento di Claudio Ranieri, che con una lettera scritta col cuore ha voluto ringraziare tutti per la fantastica stagione vissuta l'anno scorso:



"Ieri il mio sogno si è infranto. Dopo l'euforia della scorsa stagione e l'incoronazione come campioni della Premier League, tutto quello che sognavo era restare al Leicester, il club che amo, per sempre. Purtroppo, non è andata così. Voglio ringraziare mia moglie Rosanna e tutta la mia famiglia per il loro supporto senza fine durante il mio periodo al Leicester. Ringrazio anche Paolo e Andrea, che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio, Steve Kutner e Franco Granello per avermi portato l'opportunità di diventare campione. Soprattutto devo ringraziare il Leicester. Questa è stata un'avventura fantastica, che rimarrà con me per sempre. Ringrazio anche tutti i giornalisti e i mezzi d'informazione che ci hanno accompagnato e si sono divertiti a riportare la più grande storia del calcio.



Ringrazio di cuore tutti quelli che lavorano al club, tutti i giocatori, lo staff, tutti quelli che ci sono stati e hanno contribuito a raggiungere quei risultati. E poi grazie ai tifosi. Mi avete portato nei vostri cuori dal primo giorno e mi avete voluto bene. Ve ne voglio anche io. Nessuno potrà mai portare via quello che abbiamo fatto insieme, spero ci penserete e ne sorriderete ogni giorno come farò io per sempre. È stato un periodo magnifico e felice, che non dimenticherò mai. È stato un piacere e un onore essere campione con tutti voi".



Claudio Ranieri