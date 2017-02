Big respect to this great man who helped us achieve history , you helped me build myself as a player and gave me the courage I needed , — Riyad Mahrez (@Mahrez22) 25 febbraio 2017

You believed in me from day one . Huge Thank you for everything and good luck . God bless — Riyad Mahrez (@Mahrez22) 25 febbraio 2017

Riyad, esterno del, ringrazia Claudio Ranieri su Twitter: "Grande rispetto per quest'uomo che ci ha aiutato a scrivere la storia, che mi ha aiutato a costuirmi come giocatore e darmi il coraggio di cui avevo bisogno. Hai creduto in me dal primo giorno".