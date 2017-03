Si rincorrono i nomi per la panchina del Leicester, l’ultimo in ordine di tempo è offerto dal Daily Mail: Michael O’Neill. Il nord irlandese, e tecnico della rispettiva Nazionale, starebbe salendo nelle quotazioni. Mentre Sportsmail continua a puntare sulla conferma del “traghettatore” Craig Shakespeare, al Daily sono certi che il Leicester cerca altrove il successore di Ranieri. O’Neill si presenterebbe con un ottimo biglietto da visita, considerando soprattutto la grande prova offerta dall’Irlanda del Nord agli scorsi Europei, andati in scena in Francia. Proprio le prestazioni della sua squadra, avrebbero impressionato i dirigenti delle “Foxes”, e lo stesso O’Neill avrebbe più volte manifestato apprezzamenti nei confronti del progetto Leicester. Qualora non dovesse venire considerato soddisfacente l’esperimento – Shakespeare, un altro nome in lista è rappresentato da Roy Hodgson, ma su questa opzione attendono conferme.