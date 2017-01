Il difensore centrale 28enne del Sassuolo ex Milan Francesco Acerbi, come riporta Di Marzio interessa al Leicester di Ranieri, si tratta del terzo rilancio per l'italiano, stavolta da 12 milioni di sterline, e del terzo secco no della società neroverde del presidente Squinzi, intenzionata a trattenere il suo difensore. Neppure la chiamata di Ranieri al calciatore sembra aver convinto Acerbi stesso, forte di un rapporto solido e straordinario con società e allenatore e deciso a rimanere per il momento in Emilia Romagna.