Il tecnico del Leicester Claude Puel ha analizzato ai microfoni di Sky Sports il pari a reti inviolate di Stamford Bridge contro il Chelsea: "Abbiamo avuto diverse occasioni da gol nel primo tempo, credo meritassimo un altro risultato alla fine. Forse ci è mancato un po' di cinismo, ma siamo stati anche sfortunati. Abbiamo buttato via due punti. È stata comunque una buona partita da parte nostra, abbiamo messo in campo buona qualità. Il risultato è un buon premio per noi, soprattutto dopo l'espulsione. In 11 contro 11 avremmo meritato qualcosa in più"