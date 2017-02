La sconfitta con il Milwall è solo l’ultimo capitolo di una stagione disastrosa per il Leicester: i campioni d’Inghilterra escono dalla Fa Cup nel modo peggiore, con un gol al 90’, contro una squadra di terza divisione e con un uomo in meno per metà gara. Un crollo senza precedenti che dà un ulteriore colpo alla panchina di Claudio Ranieri, sempre più in bilico sulle lavagne d’oltremanica. La quota per il suo esonero è stata ulteriormente tagliata, da 1,57 a 1,50, ed è in assoluto l’allenatore di Premier che rischia di più, visto che Aitor Karanka - tecnico del Middlesbrough, secondo nella speciali lista dei bookmaker - è lontano a 4,50.