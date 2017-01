Il Leicester in questa stagione è in difficoltà e cerca nel mercato la soluzione per risalire in classifica, valutando con attenzione ogni entrata e ogni uscita. Secondo Sky Sport Ranieri ha infatti bloccato per il momento la cessione di Leonardo Ulloa. Il giocatore, fondamentale lo scorso anno da subentrante, non ha trovato lo spazio sperato e così vuole cambiare aria. Il Leicester però non vuole svendere il suo cartellino, così ha respinto due offerte: la prima di circa 1,7 milioni di euro da parte dell'Alaves, mentre la seconda di 3 milioni di euro netti proveniente dal Sunderland. Anche il Galatasaray ha mostrato il suo interesse per un'operazione in prestito, ma i Black Cats sembrano intenzionati ad alzare la loro prima offerta, arrivando fino a circa cinque milioni di euro.



Intanto la squadra di Ranieri non molla il suo obiettivo per il centrocampo. Prosegue infatti, nonostante il primo no dell'Anderlecht, il pressing su Kara Mbodji, ma il suo cartellino secondo il club belga vale circa 15 milioni di euro.