Il Leicester nel mercato di gennaio cercherà di rinforzare la squadra per risollevare le sorti di una stagione difficile. In uscita c'è da monitorare la situazione di Leonardo Ulloa, che ha chiesto di essere ceduto per giocare di più. Sul giocatore argentino c'è l'interesse di West Bromwich e Hull City, ma Claudio Ranieri, stando a quanto riportato dal Sun, ha bloccato la possibile partenza del giocatore, che è stato schierato titolare soltanto una volta in stagione, perché le Foxes perderanno diversi attaccanti a gennaio a causa della Coppa d'Africa, tra cui Mahrez e Slimani.